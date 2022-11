Qatar : un rapport accablant sur la situation des travailleurs migrants

La situation des travailleurs migrants au Qatar continue de susciter la polémique. En témoigne un nouveau rapport de l'Organisation internationale du Travail, qui soulève notamment le non-paiement de nombreux salaires.

Sur des images venues du Qatar, des travailleurs népalais, bangladais et indiens osent réclamer leurs salaires devant leurs entreprises. Ces revendications inédites ont eu lieu en début d'année à Doha, la capitale. Mardi 1er novembre, l'Organisation internationale du Travail (OIT) est venue conforter ces mobilisations. Dans son rapport, elle révèle que le non-paiement des salaires constitue la principale plainte des travailleurs migrants auprès du ministère qatari du travail.

Des plaintes de plus en plus nombreuses

Entre octobre 2021 et octobre 2022, le nombre de ces plaintes a plus que doublé, atteignant 34 425 réclamations. Depuis 2018, le pays mène de vastes réformes de sa législation du travail, mais l'OIT lui demande d'aller plus loin. "Le Qatar a montré sa détermination à faire avancer son programme de réformes. Mais il est reconnu qu'il reste des défis dans sa mise en œuvre", écrit-elle notamment, à deux semaines de l'ouverture de la Coupe du monde de football que le pays organise.