Football : un journal suisse accuse le Qatar d'avoir espionné un haut magistrat

Selon un journal "NZZ am Sonntag", le Qatar a enregistré une réunion entre le patron de la Fifa et l'ancien procureur général suisse Michael Lauber.

Le Qatar a orchestré une opération d'espionnage d'une réunion avec l'ancien procureur général suisse Michael Lauber, chargé d'enquêter sur la corruption dans le football et notamment l'attribution de la Coupe du monde 2022. C'est ce qu'affirme le journal suisse NZZ am Sonntag (en allemand) dimanche 12 février. Le Qatar a rejeté ces accusations, tandis que l'avocat de Lauber a affirmé à l'hebdomadaire suisse que son client ne savait pas qu'il était espionné, et n'avait pas fait l'objet d'un chantage après cette rencontre.

Selon NZZ Am Sonntag, supplément dominical de ce quotidien germanophone zurichois, le pays du Golfe aurait orchestré une opération d'espionnage pour cacher des micros lors d'une réunion informelle tenue le 16 juin 2017 à Berne (Suisse) entre Michael Lauber et le patron de la Fifa, Gianni Infantino. La réunion aurait eu lieu au luxueux Hôtel Schweizerhof, qui appartient à des Qataris depuis 2009, dans une salle de conférence située dans le même couloir que l'ambassade de l'émirat gazier, selon la NZZ.

L'émirat avait peur de perdre l'organisation du Mondial

Après l'attribution du Mondial-2022, le Qatar a, un temps, craint de perdre le droit d'organiser la compétition, accusé de corruption et de violations des droits de l'homme. Les autorités qataries auraient alors espionné des membres de la Fifa et Laubert, en employant d'anciens agents de la CIA, selon la NZZ, qui affirme avoir obtenu "des documents secrets officiels qui attestent de cette opération d'espionnage" à l'Hôtel Schweizerhof.

Le journal explique aussi que des sources ayant connaissance du dossier lui ont décrit l'opération, sous couvert d'anonymat, précisant qu'elle portait le nom de code "Projet Mont Cervin", du nom de la célèbre montagne située dans les Alpes, à la frontière italo-suisse. Selon ces sources, le but de cette opération aurait été de pouvoir faire pression sur le procureur général sur une dissimulation auprès de sa hiérarchie de ses contacts avec Gianni Infantino. Lauber a été écarté en juin 2019 de l'enquête concernant un scandale de corruption à la Fifa, en raison de ses contacts non déclarés en 2016 et 2017 avec Infantino, puis il a fini par démissionner un an plus tard, en juillet 2020.