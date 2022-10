Coupe du monde au Qatar : le cycliste français Romain Bardet ne regardera pas la compétition

Le cycliste français Romain Bardet a déclaré, dimanche 16 octobre, sur France Inter qu'il ne regardera pas les matchs de la Coupe du monde de football au Qatar : "Je trouve déplorable que le sport passe au-dessus de toutes ces considérations humaines, politiques et environnementales", a-t-il déclaré.

"La Coupe du monde au Qatar, c'est quand même un certain désastre politico-économique et humain, surtout avec les migrations de travailleurs et les milliers de morts pour construire les stades, en plus de la climatisation", explique le sportif. Selon lui, la responsabilité passe par des actions : "Je crois que, quand on demande aux responsables sportifs et aux sportifs eux-mêmes d'être exemplaires, je pense que c'est par des actions." Pour Romain Bardet, "on est à un tournant". "Je ne dis pas qu'un boycott est forcément la solution, mais c'est le moment d'écouter des voix un peu dissidentes", conclut-il.