Coupe du monde 2022 : un homme avec un drapeau arc-en-ciel pénètre sur la pelouse pendant le match Portugal-Uruguay

C'est la première fois qu'un match est marqué par une telle intrusion depuis le début de la Coupe du monde organisée au Qatar. Un homme portant un drapeau arc-en-ciel et vêtu d'un tee-shirt de soutien aux femmes iraniennes et à l'Ukraine a pénétré, lundi 28 novembre, sur la pelouse du Stade Lusail, à Doha, pendant la rencontre entre le Portugal et l'Uruguay.



A la 52e minute du match, après avoir traversé le terrain en courant pendant une trentaine de secondes devant les joueurs, le jeune homme a été plaqué au sol par un stadier puis escorté calmement par la sécurité en dehors du stade. Il portait un tee-shirt frappé sur l'avant du logo de Superman avec une inscription de soutien à l'Ukraine, "Save Ukraine" ("Sauvez l'Ukraine"), et dans le dos un message demandant du respect pour les femmes iraniennes ("Respect for Iranian Woman").

Pas de commentaire des organisateurs et de la Fifa

La scène n'a été montrée qu'un court instant à la télévision. Sollicités par l'AFP, les organisateurs locaux ont renvoyé vers la Fifa, qui a elle-même renvoyé vers les organisateurs locaux et les autorités qataries. Egalement interrogées par l'AFP, ces dernières n'ont pas réagi. Si la Fifa a assuré que les drapeaux ou les vêtements en soutien aux personnes LGBT seraient acceptés dans les stades, dans les faits, ceux-ci ont été confisqués à plusieurs reprises par les forces de sécurité.

"Nous savons ce qu'il se passe autour de cette Coupe du monde. Bien sûr, nous sommes avec eux, avec l'Iran aussi, les femmes iraniennes, donc j'espère qu'il n'arrivera rien à ce garçon, parce que nous comprenons son message, et je pense que le monde le comprend aussi", a affirmé après le match le joueur portugais Ruben Neves.