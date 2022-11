Coupe du monde 2022 : des spectateurs portant des habits aux couleurs arc-en-ciel ont été bloqués lors de leur arrivée au stade

Au Qatar, les jours passent et les polémiques s'accumulent en ce début de Coupe du monde. Des spectateurs, essentiellement gallois, ont ainsi été interdits d'entrée pour des habits arc-en-ciel, lundi 21 novembre lors du match entre les Etats-Unis et le pays de Galles au stade d'Al-Rayyan.

>> Coupe du monde 2022 : les dernières informations en direct

Des fans du pays de Galles ont été réprimandés pour avoir porté un bob aux couleurs arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT. Laura McAllister, ancienne footballeuse de la sélection galloise, raconte à la BBC (article en anglais) qu'une agente de sécurité lui a demandé de retirer son bob afin d'entrer dans l'enceinte. "Malgré les belles paroles de la Fifa avant l'événement, nos chapeaux ont été confisqués", a-t-elle expliqué sur Twitter (contenu en anglais).

L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, avait assuré, fin septembre, que les supporters seraient accueillis "sans discrimination". Les relations homosexuelles sont considérées comme des délits dans le pays.

Un journaliste américain, Grant Wahl, a également fait part d'un incident similaire, avant le match entre le Sénégal et les Pays-Bas. "La sécurité qatarienne m'a retenu pendant 25 minutes parce que je portais un t-shirt soutenant les droits des LGBTQ, elle m'a pris mon téléphone par la force", a-t-il ainsi expliqué sur Twitter, en postant une photo de lui vêtu de son tee-shirt avec un motif arc-en-ciel.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5