Yémen : la bombe qui a tué 51 personnes dans un bus vendue par les Etats-Unis

Quarante enfants sont morts, début août, dans un raid aérien dans le nord du Yémen attribué à la coalition menée par l'Arabie saoudite. La bombe larguée sur un bus et qui a tué au total 51 personnes, a été commercialisée par les Etats-Unis dans le cadre d'un accord entre le département d'Etat et l'Arabie Saoudite, révèle CNN (en anglais) samedi 18 août.

Des images montrant des chiffres sur des éclats d'obus, filmées peu après cette attaque jeudi 9 août à Saada, indiquent qu'il s'agissait d'une bombe Mark 82 (Mk 82) à guidage laser de précision, conçue par l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin, a précisé vendredi la chaîne, citant des experts en armement.

The bomb used by the Saudi-led coalition in a devastating attack on a school bus in Yemen was sold as part of a US State Department-sanctioned arms deal with Saudi Arabia, munitions experts told CNN https://t.co/IfRrOXgmeU pic.twitter.com/b02l1R7w6a