Syrie : une journée en prison avec les jihadistes

Nos journalistes ont passé une journée dans une prison située dans le Nord-est syrien. Des centaines d'hommes que l'Europe ne veut pas voir revenir y sont détenus. Suisse, Britannique, Danois : nous avons été autorisés à interroger trois prisonniers. Des hommes affaiblis, mais aux convictions intactes. Ils ont défendu jusqu'au bout leur califat autoproclamé. Un converti de 25 ans, Daniel, Suisse, fait partie des premiers étrangers à avoir rejoint Daech il y a cinq ans. Sans surprise, il affirme ne pas avoir combattu. "J'ai tué personne, que ça soit en Europe ou ici. Je n'ai pas trop de regrets et au contraire, je me suis marié en fait. C'est pas tout le monde qui est terroriste", assure-t-il. Cet ancien maçon figure sur la liste des terroristes les plus recherchés d'Interpol.

Des tentatives de mutinerie répétées

Être jugé dans leur pays qu'ils considéraient comme ennemi, c'est ce que réclament ces Européens au pied du mur. Mais, en tombant entre les mains des Kurdes, ils ont plongé dans un trou noir juridique. Il y a déjà eu plusieurs tentatives de mutinerie, surtout depuis l'offensive turque mi-octobre. Des cellules locales de Daech rodent autour des prisons. Elles signalent leur présence avec des actions comme un tir de mortier dans la cour mi-octobre. Dans la promiscuité et l'insalubrité des cellules, la faim accentue la haine et la rupture avec le reste du monde décuple les envies de revanche. C'est ce que nous laisse entendre Kasper, un maçon danois converti âgé de 28 ans. Les forces kurdes sont sur le qui-vive ; des renseignements font état d'un projet d'évasion collective organisée depuis la Turquie par le groupe Etat islamique ; les pays occidentaux redoutent particulièrement ce type d'opération.

