Syrie : Macron a reçu une délégation des Forces démocratiques syriennes

Une des représentantes kurdes affirme que la France allait envoyer des soldats à Minbej, prochaine ville que la Turquie menace d'attaquer au nord de la Syrie.

Emmanuel Macron a reçu jeudi 29 mars une délégation des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), composées de combattants arabes et kurdes syriens, et les a assurées du "soutien de la France", a indiqué l'Elysée dans un communiqué.

Le chef de l'Etat "a rendu hommage aux sacrifices et au rôle déterminant des FDS dans la lutte contre Daech", selon le texte, qui précise que la délégation reçue à l'Elysée était composée "à parité de femmes et d'hommes, d'Arabes et de Kurdes syriens".

Vers un envoi de soldats français au Kurdistan syrien ?

A l'issue de la rencontre à l'Elysée, une des représentantes kurdes, Asiya Abdellah, a annoncé que la France allait envoyer des soldats à Minbej, prochaine ville que le président Erdogan menace d'attaquer au nord de la Syrie et où des forces américaines sont aussi présentes. "Il y aura l'envoi de nouvelles troupes françaises à Minbej. La coopération va être renforcée", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse. Des forces spéciales françaises sont déjà stationnées en Syrie. La France reste toutefois très discrète sur cette présence et sur le volume déployé.

Ces dernières années, les FDS ont été le fer de lance de la guerre pour déloger les jihadistes de Raqa, ancien chef-lieu du groupe Etat islamique (EI) en Syrie, ainsi que de Deir Ezzor. Les Occidentaux s'inquiètent de plus en plus de la situation dans le nord de la Syrie alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit prêt à élargir l'offensive contre la milice kurde à d'autres zones.

Au cours de l'entretien, Emmanuel Macron a également redit l'engagement de la France contre le PKK, le principal mouvement kurde en Turquie, et son attachement à la sécurité de la Turquie.