Syrie : la Ghouta orientale reconquise par Bachar Al-Assad

Deux mois de combats, plus de 1 700 civils tués et des quartiers entiers ravagés par les bombes en Ghouta orientale (Syrie), qui fut depuis sept ans un fief de la rébellion. Sa reconquête sanglante est un tournant majeur. Elle permet à Bachar Al-Assad de régner à nouveau en maître sur sa capitale Damas. Pour l'armée syrienne, c'est le dernier d'une série de succès militaire qui, depuis deux ans, lui a permis de reprendre le contrôle d'une large partie du pays.

Idlib et Deraa, prochains objectifs

Daech est quasiment vaincue et le pouvoir syrien espère à terme trouver un accord avec les Kurdes. Le prochain objectif pourrait être Idlib, près d'Alep. Cette ville de 100 000 habitants abrite une galaxie de groupes rebelles, mais elle est majoritairement contrôlée par une émanation d'Al-Qaïda. Idlib est déjà régulièrement bombardée par le régime. Autre objectif, la ville de Deraa, au sud, berceau de la révolution. La proximité de la frontière israélienne rendra l'offensive sensible et l'État hébreu a discrètement accru son soutien à plusieurs groupes rebelles ces derniers temps.

