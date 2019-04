Syrie : Daech reconstitué derrière les barbelés

C'est un camp au bord de l'explosion. Le site de Al-Hol en Syrie est prévu pour 20 000 personnes, mais regroupe aujourd'hui plus de 70 000 civils, souvent des femmes de jihadistes et leurs enfants. Les gardiens kurdes se méfient de ces étrangères, belges, françaises, russes ou encore australiennes. Ces prisonnières se font la guerre entre radicales et ultra-radicales. Les autorités ont exfiltré plusieurs de ces femmes, plus extrémistes que les autres, pour les déplacer dans un autre camp fermé. Elles semaient la terreur et les sortir était la seule solution.

"On est devenues mécréantes à leurs yeux"

Même derrière les barbelés, Daech semble se reconstituer avec ses codes et sa violence. Des Françaises ont confié aux journalistes de France 2 qu'elles se sentaient menacées par d'autres femmes. "On est devenues mécréantes à leurs yeux", raconte l'une d'entre elles. Ces prisonnières ont entraîné leurs enfants dans leur dérive, des innocents désormais enfermés, qui grandissent déjà dans la haine de l'Occident.

Le JT

Les autres sujets du JT