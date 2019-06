Etats-Unis : un réfugié syrien arrêté car soupçonné de préparer une attaque contre une église

Arrivé de Syrie en août 2016, cet homme préparait un attentat à la bombe contre une église de Pittsburgh.

Un réfugié syrien soupçonné de préparer une attaque contre une église en Pennsylvanie au nom du groupe Etat islamique a été arrêté mercredi 19 juin, ont indiqué des responsables du ministère américain de la Justice.

Mustafa Mousab Alowemer, arrivé de Syrie comme réfugié en août 2016, préparait un attentat à la bombe contre une église du quartier de North Side, à Pittsburgh, selon le vice-ministre de la Justice, John Demers, et le procureur fédéral de Pittsburgh, Scott Brady.

Ce jeune homme de 21 ans "prévoyait d'attaquer une église au nom de l'EI qui aurait pu tuer ou blesser beaucoup de gens", a indiqué un responsable du FBI. "Le FBI prend extrêmement au sérieux les attaques contre les églises et autres institutions religieuses et nous utiliserons toutes nos ressources pour arrêter les attaques terroristes à leur encontre."

Il communiquait avec un agent du FBI infiltré

Le suspect aurait notamment communiqué des documents sur la construction de l'église et l'utilisation d'explosifs à un homme qu'il pensait être un sympathisant de l'EI, alors qu'il s'agissait d'un agent de la police fédérale américaine. En plus de communiquer par messageries et réseaux sociaux, il aurait rencontré à quatre reprises entre avril et juin cet agent, auquel il aurait confié son soutien à l'organisation jihadiste.

Le suspect aurait écrit un "plan en 10 points" détaillant comment il comptait apporter les explosifs dans un sac à dos, et préparé des cartes de l'endroit sur lesquelles étaient inscrits les itinéraires d'accès. Il devait retrouver l'agent du FBI une dernière fois ce mercredi, avant l'attentat prévu à une date non précisée en juillet. Il a été inculpé pour tentative de soutien à une organisation terroriste et distribution d'informations liées à des explosifs ou une arme de destruction massive.