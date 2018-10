Afghanistan : le difficile retour des migrants

Les migrants afghans déboutés du droit d'asile atterrissent chaque jour à Kaboul en Afghanistan. Depuis quarante ans, le pays est en guerre. Après les Russes et les talibans, aujourd'hui le nouvel ennemi c'est l'État islamique. Faycal Mahibzada avait le rêve de quitter son pays natal et poursuivre ses études en France. Dans ce pays corrompu, obtenir un visa étudiant coûte environ 20 000 dollars. Une somme que sa famille n'a pas, alors le jeune homme part à pied pour un long périple sans papiers. Au bout de quelques mois passés à Paris, il est débouté du droit d'asile et doit rentrer au pays.

500 migrants renvoyés chaque année

Depuis 2015 la France renvoie chaque année en Afghanistan plus de 500 demandeurs d'asile. L'Union européenne a signé avec Kaboul un accord pour le retour progressif de 80 000 afghans. Les migrants expulsés manu militari ne sont pas aidés financièrement par l'Union européenne ni protégés. Les talibans ont déjà mis à exécution leurs menaces de mort assassinant quatre personnes de retour en Afghanistan.

Le JT

Les autres sujets du JT