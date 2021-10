Afghanistan : immersion à Kandahar, fief des talibans

Kandahar, le fief historique des talibans, loin de Kaboul. Ici, toutes les femmes portent la burka, encore plus depuis l'arrivée au pouvoir des fondamentalistes. Le visage entièrement dissimulé, elles voyagent systématiquement dans le coffre des voitures, et les hommes sur les sièges. On n'y trouve aucune résistance aux talibans, bien au contraire. C'est en zone Pachtoune, une ethnie qui leur est favorable.

La peine de mort toujours appliquée

L'équipe du 20 Heures se rend dans la prison de Kandahar, gérée par les talibans. Le drapeau de l'émirat islamique d'Afghanistan flotte. Les fondamentalistes ouvrent les portes du parloir, où beaucoup de monde s'y trouve. Les talibans ont libéré tous les prisonniers à leur arrivée au pouvoir, mais d'autres détenus ont pris leur place. Dans une cellule, quelqu'un accusé de meurtre sera vraisemblablement pendu. "S'il n'est pas pardonné par la famille de la victime, le tribunal suivra les lois de la Charia", explique Haji Abdullah, responsable de la section criminelle.