Affaire Lafarge en Syrie : l'ancien PDG du cimentier est mis en examen pour "financement d'une entreprise terroriste"

Eric Olsen, PDG de Lafarge Holcim de 2015 à juillet 2017, a été mis en examen, jeudi 7 décembre, a appris franceinfo de source judiciaire. Il est mis en examen pour "financement d'une entreprise terroriste" et pour "mise en danger de la vie d'autrui". L'ex-PDG a aussi été placé sous contrôle judiciaire. Le groupe Lafarge est soupçonné d'avoir versé de l'argent à des groupes terroristes, dont l'organisation Etat islamique, pour continuer à faire fonctionner en 2013 et 2014 son usine de Jalabiya, dans le nord de la Syrie.

Les deux autres cadres actuellement gardés à vue, Bruno Lafont, le PDG de Lafarge de 2007 à 2015, et Christian Herrault, l'ancien directeur général adjoint, en charge de plusieurs pays dont la Syrie, risquent également une mise en examen pour financement du terrorisme et mise en danger des salariés syriens.

Mis en examen la semaine dernière

La semaine dernière, trois cadres, dont l'ancien directeur de l'usine syrienne, Bruno Pescheux, avaient déjà été mis en examen, notamment pour financement d'une entreprise terroriste.

Depuis juin 2017, trois juges - un juge antiterroriste et deux magistrats du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris - enquêtent sur ces soupçons de financement du terrorisme et sur une possible mise en danger de la vie d'autrui des salariés.