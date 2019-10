EI : Abou Bakr al-Baghdadi est-t-il vraiment mort ?

Abou Bakr al-Baghdadi est-t-il mort ? C'est "effectivement la grande question.Tout a commencé la veille, samedi 26 octobre, par un tweet de Donald Trump", précise d'abord Loic de la Mornais. "Something very big happened!". Traduction : "quelque chose de très gros venait de se produire", traduit notre journaliste. Ce dimanche 27 octobre, le président Trump a prévu de s'adresser au peuple américain afin de confirmer si, le chef de l'Etat Islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, est bel et bien mort.

Des informations à vérifier

"Selon les médias américains, qui cite des sources du Pentagone (...) Donald Trump devrait bien annoncer la mort Abou Bakr al-Baghdadi. Il aurait été tué dans une opération commando de l'armée américaine avec le soutien de forces kurdes", détaille Loic de la Mornais. Une opération qui aurait eu lieu dans le nord-est de la Syrie, et où le leader se serait fait "sauter avec un gilet explosif" pour ne pas être capturé. "Attention, il faut rester prudent", prévient Loic de la Mornais. Abou Bakr al-Baghdadi a "plusieurs fois été donné pour mort ou pour blessé (...). Des expertises sont en cours. On en saura un peu plus d'ici une heure oud deux", conclut-t-il.