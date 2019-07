La Royal Navy va escorter les navires battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz

L'Iran retient toujours le "Stena Impero", un pétrolier suédois battant pavillon britannique.

Le Royaume-uni montre ses muscles. Le ministère britannique de la Défense a annoncé, jeudi 25 juillet, avoir ordonné à la Royal Navy d'escorter les navires civils battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran a arraisonné un de ces bâtiments la semaine dernière.

"Sur la question de l'Iran, nous travaillons à désamorcer les tensions actuelles", a déclaré un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson jeudi après-midi. La saisie le 19 juillet par l'Iran du Stena Impero, un pétrolier suédois battant pavillon britannique, quinze jours après l'arraisonnement du pétrolier iranien Grace 1 par les autorités britanniques, était "un acte illégal", a déclaré ce porte-parole. "Nous voulons qu'ils relâchent le bateau et son équipage", a-t-il ajouté.

Lundi, Jeremy Hunt, qui était encore ministre des Affaires étrangères, avait appelé tous les navires battant pavillon britannique et transitant par le détroit d'Ormuz à communiquer la date de leur passage pour "nous permettre d'offrir la meilleure protection possible", mais n'avait pas jugé possible pour la Royal Navy "d'offrir une escorte à tous les bateaux ou d'éliminer tous les risques de piraterie".