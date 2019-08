Iran : les habitants subissent l'inflation record depuis les sanctions américaines

Les leaders politiques et même religieux d'Iran "ont tous un oeil tourné vers Biarritz. Ils se demandent si oui ou non le président américain va accepter de retourner à la table des négociations, et, ils l'espèrent, lever les sanctions qui pèsent sur l'Iran", commente le journaliste Nicolas Bertrand, envoyé spécial à Téhéran et en duplex dans le 20 Heures de France 2.

Un pays écrasé économiquement

Dans le grand bazar du nord de la capitale iranienne, il y a de nombreux produits qu'elle ne peut tout simplement plus se payer. Ghazaleh Najari, une professeure d'anglais iranienne est consternée par les prix atteints par certains fruits et légumes. "50% plus cher. Environ 50%. Là, je ne vais tout simplement pas en acheter. C'est devenu un produit de luxe", témoigne l'Iranienne en montrant des légumes posés sur les étals. Mais pour d'autres aliments, comme la viande ou les produits laitiers, l'inflation atteint des records.

Le JT

Les autres sujets du JT