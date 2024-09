Jean-Paul Chagnollaud, professeur émérite des universités, président de l’iReMMO, considère que Benyamin Netanyaou est "dans une autonomie totale à l'égard des Américains", notamment à cause de l'élection présidentielle américaine qui approche et qui pourrait basculer en faveur de Donald Trump si Joe Biden décidait de ne plus fournir d'armes à Israël. Rejoignez-nous dès 18 heures les mercredis et jeudis sur la chaîne Twitch de franceinfo pour participer au Talk. Deux heures d'échanges, d'éclairages, de débat autour de sujets d'actualité et de société.

(CYRIL BALTA / RADIOFRANCE)