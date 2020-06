Photo hebdo : une semaine d’actualité en images

Sur scène, un quatuor à cordes. Dans le public, un parterre de plantes vertes. Le théâtre de Barcelone (Espagne) rouvre ses portes par un hommage à la nature. L’image est insolite. Au programme : les Chrysanthèmes de Puccini. On ne sait pas si les ficus ont aimé, car il n’y a pas eu de rappel. Une autre photo montre des frigos vides ou presque. Une mosaïque de photos illustre une tranche de vie au Liban. L’économie du pays s’est effondrée et les prix des aliments s’envolent : +190% en un an.

De faux soldats coréens lancent des colombes de la paix

Une autre photo montre des soldats lançant des colombes de la paix. Il ne s’agit malheureusement que de comédiens, à l’occasion de la commémoration les 70 ans de la guerre entre les deux Corée. Aucun traité de paix à l’horizon. Officiellement, Séoul et Pyongyang sont toujours en guerre. Une dernière photo montre une jeune fille assise sur une terrasse en verre d’un gratte-ciel de Bangkok (Thaïlande), à 394 m d’altitude. Elle regarde encore plus haut, en direction du ciel, dotée de lunettes spéciales, pour regarder une éclipse solaire uniquement réservée à l’Asie et l’Afrique.

