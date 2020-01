"On va savoir ce qu’il va dire sur toute cette affaire" : au Liban, les voisins de Carlos Ghosn attendent sa prise de parole

L‘ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, s’exprime mercredi lors d’une conférence de presse très attendue à Beyrouth.

Depuis sa petite boutique, où elle vend des bijoux anciens et de la décoration, Michèle observe l'attroupement devant l'une des résidences de Carlos Ghosn en bas de la rue, à Beyrouth, au Liban. "On ne le voit pas, on ne voit que 100 journalistes japonais sous la pluie attendant que monsieur Carlos Ghosn sorte", s'amuse la vendeuse. Car depuis qu'il a trouvé refuge dans le pays, personne n'a vu l'ancien PDG de Renault-Nissan sortir ou entrer de cette maison rose pâle aux volets bleus, dans le quartier chrétien et huppé d'Achrafieh. Il doit s'exprimer mercredi 8 janvier à Beyrouth lors d'une conférence de presse très attendue.

Un homme discret

Carlos Ghosn est de toute façon un voisin très discret, ajoute Danièle, l'amie de Michèle. D'ailleurs, la dernière fois qu'elle l'a vu, ce n'était pas dans la boutique mais lors d'une soirée où il lui avait parlé de son avenir. "C'était en 2018, se rappelle Danièle, il racontait qu'il devait prendre sa retraite dans deux mois, être heureux et faire son bridge. Il voulait vivre 'pépérement' avec ses copains et au Liban."

René voit Carlos Ghosn tous les jours, mais seulement sur sa télé. Elle est allumée dans sa boucherie qui est située à quelques pas de la maison de l'ex-PDG déchu. "Il n'avait pas le choix", explique le boucher, qui comprend la fuite Carlos Ghosn.

Si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose.René, voisin de Carlos Ghosnà franceinfo

Il a hâte maintenant de l’entendre donner sa version des faits : "C'est notre voisin et on va savoir ce qu'il va dire sur toute cette affaire." Carlos Ghosn doit s'exprimer mercredi après-midi à Beyrouth lors d'une conférence de presse. C'est la première fois qu'il prendra la parole depuis sa fuite du Japon.