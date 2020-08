DIRECT. Liban : deux fortes explosions secouent Beyrouth, causant d'importants dégâts

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BEYROUTH

: Pablo Percelsi habite dans le quartier d'Hamra, à 6 km du port. Son appartement n’a pas été trop endommagé par l’explosion, hormis sa porte. "Les Libanais ont gardé un sang froid remarquable. Ici tout est très calme désormais", décrit-il.









(Pablo Percelsi)

: "L’explosion a eu lieu peu après 18 heures, je crois. J’ai été travailler en Irak, en Afghanistan, à Gaza dans le passé... Et je n’ai jamais entendu quelque chose de si violent."



Pablo Percelsi, du Comité international de la Croix-Rouge à Beyrouth, a senti et entendu l'explosion qui a ravagé la zone portuaire de la capitale libanaise.



: "Je n’ai pas vu l’explosion, car j’habite à plus d’un kilomètre, mais bien évidemment je l’ai sentie et entendue. Au début on aurait cru un tremblement de terre. Puis l’explosion a cassé la porte de mon appartement", raconte Pablo Percelsi à franceinfo, qui travaille au Comité International de la Croix-Rouge à Beyrouth.

: Contacté sur Twitter par franceinfo, Ahmad M. Yassine était dans sa voiture à Dayhe, dans la banlieue sud de Beyrouth, lorsque l’explosion a eu lieu. "Tout d’un coup, ma voiture a sauté des mètres en avant", raconte-t-il. "Il a plu partout des débris de verre venant des maisons et des magasins alentour ! C’était horrible, beaucoup de personnes sont blessées et les magasins sont détruits."

: Le secteur du port a été bouclé par les forces de sécurité, qui ne laissent passer que la défense civile, les ambulances et les camions des pompiers. Les journalistes ont été interdits d'accès, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.

: Selon des correspondants de l'AFP sur place et des sources sécuritaires à l'AFP, deux fortes explosions ont secoué cet après-midi le secteur du port de la capitale libanaise Beyrouth.

: Le ministre de la Santé libanais Hamad Hasan a indiqué à la télévision libanaise LBC que l'explosion avait fait "un très grand nombre de blessés".

: A cette heure, les causes de l'explosion sont encore inconnues, tout comme le bilan des blessés et victimes éventuelles. Nous vous tiendrons informés à mesure que la situation sur place se clarifiera.

: On fait le point sur l'actualité en cette fin de journée :



Une forte explosion a secoué la capitale libanaise. La forte déflagration a eu lieu dans la zone du port. L'origine n'est pas connue dans l'immédiat.



Emmanuel Macron annonce que l'Etat et les départements vont débloquer 160 millions d'euros pour verser une prime exceptionnelle Covid aux 320 000 aides à domicile.



: Selon des informations préliminaires de médias locaux, l'explosion serait le résultat d'un incident au port de Beyrouth. Une information non confirmée pour le moment.

: Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats. D'épais nuages de fumée orange s'élèvent au dessus de la capitale. Les médias locaux diffusent des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de sang.

: La correspondante d'Al-Jazeera décrit plusieurs personnes âgées blessées dans la rue. "C'est un cauchemar", décrit-elle. L'Agence France-Presse publie de nouvelles photos des rues de Beyrouth après l'explosion, notamment celle d'une personne blessée.















(Anwar AMRO / AFP)

: "Beaucoup de personnes saignent, c'est une situation de chaos", décrit au micro d'Al-Jazeera (en anglais) Anchal Vohra, correspondante au Moyen Orient basée à Beyrouth. "Je ne sais pas si je pourrais aller au bâtiment de la Croix-Rouge qui est près de chez moi (...) dans la rue tout le monde essaye de sauver des blessés."

: Selon une source sécuritaire à l'Agence France-Presse, deux explosions ont eu lieu au port de Beyrouth. Des dizaines de blessés sont à déplorer, selon un bilan provisoire. L'explosion s'est produite dans la zone du port qui abrite des entrepôts, précise Reuters.