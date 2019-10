Liban : quatrième jour de manifestations

Dimanche 20 octobre dans la soirée, ils étaient encore des dizaines de milliers à manifester sur la place centrale de Beyrouth. Plus tôt dans la journée, les drapeaux libanais avaient envahi le centre-ville de la capitale. Pour le quatrième jour consécutif, les Libanais manifestent contre leur classe politique. Ils demandent le départ de leurs dirigeants, qu'ils accusent de corruption.

Un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté

Manifestants et forces de l'ordre se font face. Le siège du gouvernement est interdit d'accès. Ce mouvement de contestation fait suite à l'annonce d'une nouvelle taxe sur les appels effectués via l'application Whatsapp. Une décision annulée, mais une taxe de trop pour les habitants de ce petit pays qui traverse une sévère crise économique. Plus du quart de la population vit sous le seuil de pauvreté.