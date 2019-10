Liban : la rue fait tomber le Premier ministre Saad Hariri

Les Libanais chantent et dansent, mardi 29 octobre à Beyrouth (Liban), après une première victoire. Saad Hariri quitte ses fonctions de Premier ministre, mais cela ne signe pas la fin de la révolte. "Nous voulons davantage et nous devons continuer", assure un Libanais mardi soir. Les manifestants rejettent la classe politique libanaise, qu'ils considèrent comme corrompue. Après treize jours de contestation, Saad Hariri a remis sa démission au chef de l'État Michel Aoun, cédant aux pressions de la rue.

WhatsApp, la taxe de trop

Le mouvement de grogne a commencé quand le pouvoir a voulu instaurer une taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. Un projet rapidement abandonné, mais le mal est plus profond avec une situation économique est désastreuse. Une fois désigné, le prochain Premier ministre sunnite sera chargé de former un nouveau gouvernement.

Le JT

Les autres sujets du JT