Liban : Emmanuel Macron à la rencontre des dirigeants politiques

Emmanuel Macron affiche sa volonté d’aider le Liban à sortir de la crise économique et politique et sociale qu’il traverse depuis le 4 août dernier. Après s’être entretenu avec le Premier ministre Mustapha Adib, le chef d'état français rencontre mardi 1er septembre les principales forces politiques du pays, dont le Hezbollah. "Le président espère un changement radical de la classe politique, condition sine qua none pour le déblocage des fonds internationaux", indique la journaliste Valérie Astruc.

Dans les rues, la colère monte

La population libanaise, touchée de plein fouet par la crise, souhaite un renouvellement rapide de la classe politique. "On ne peut pas faire confiance aux voleurs", s’est emporté un habitant auprès de Valérie Astruc, se plaignant de la forte inflation qui frappe le pays.

Le JT

Les autres sujets du JT