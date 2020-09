DIRECT. En visite au Liban, Emmanuel Macron se dit pour "l'exigence sans ingérence"

#CORONAVIRUS Le bilan est contrasté pour la Suède. Avec plus de 5 800 morts et 84 000 cas, le pays est parmi les plus touchés relativement à sa population. Mais, contrairement à de nombreux pays d'Europe qui connaissent une recrudescence des nouveaux cas, comme la France, les Pays-Bas, l'Allemagne ou la Belgique, les données pour la Suède sont en baisse depuis juin.