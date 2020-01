Liban : des heurts entre manifestants et forces de l'ordre font près de 400 blessés

En fin de soirée, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre qui ont arrêté plusieurs d'entre eux.

Près de 400 personnes ont été blessées au Liban dans les affrontements, survenus samedi 18 janvier au soir, entre manifestants et forces de l'ordre à Beyrouth, dans la journée la plus violente depuis le début du mouvement de contestation, selon un nouveau bilan des secouristes.

Quelque 377 personnes ont été soignées sur place ou transportées vers des hôpitaux, lors des heurts ayant secoué les abords du Parlement et de la place des Martyrs, épicentre de la contestation à Beyrouth, selon les bilans de la Croix-rouge libanaise et de la défense civile compilés par l'AFP.

Plusieurs arrestations

La colère populaire a été exacerbée par une dégradation rapide ces dernières semaines de la situation socioéconomique et l'incapacité des autorités à former un gouvernement qui réponde aux attentes des protestataires, plus de deux mois après la démission du Premier ministre Rafic Hariri.

