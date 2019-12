Liban : des dizaines de blessés dans des heurts entre policiers et militants chiites

Cela intervient alors que le pays vit au rythme d'un soulèvement populaire depuis le 17 octobre.

Des violences qui interviennent dans un contexte de plus en plus tendu au Liban. Des dizaines de personnes ont été blessées, mardi 17 décembre dans la nuit, à Beyrouth dans des affrontements entre des forces de sécurité et des partisans du Hezbollah et d'Amal, deux mouvements chiites.

Cette montée des tensions complique davantage la crise politique et financière du pays, qui vit depuis deux mois au rythme d'un soulèvement populaire inédit contre la classe dirigeante, accusée de corruption et d'incompétence. Si, globalement, ce mouvement déclenché le 17 octobre s'est déroulé sans incidents majeurs, la tension est montée d'un cran le week-end dernier, qui a été marqué par des affrontements nocturnes entre manifestants et forces de l'ordre.

Ces affrontements ont fait des dizaines de blessés, dont 23 au mois ont été hospitalisés, selon la défense civile, qui n'a pas précisé s'il s'agissait de membres de forces de sécurité ou de militants chiites. Quarante-trois autres personnes ont été soignées sur place, d'après la même source.

Des attaques contre des camps de manifestants antigouvernementaux

Lundi, plusieurs dizaines de jeunes militants du Hezbollah et d'Amal ont également attaqué vers minuit des camps de manifestants antigouvernementaux dans le centre la capitale. Ils s'en sont aussi pris aux forces de sécurité en leur jetant des pierres, des engins explosifs ou encore en incendiant des voitures. La police a répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes.