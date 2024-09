Guerre au Proche-Orient : des frappes israéliennes sur le Liban font au moins 182 morts et plus de 700 blessés

Pour la première fois, Israël a conseillé lundi à la population de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban, avant de nouvelles frappes aériennes "de grande envergure".

C'est le plus lourd bilan au Liban en près d'un an de violences. Le ministère de la Santé libanais a annoncé, lundi 23 septembre, que 182 personnes avaient été tuées et plus de 700 autres, blessées, dans des frappes intensives israéliennes ayant visé le sud du pays. Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a dénoncé "un plan de destruction" de son pays. Les hôpitaux ont été mis en alerte dans le Sud et l'Est pour faire face à l'afflux de blessés, tandis que les écoles ont fermé pour deux jours dans plusieurs régions.

L'armée israélienne a affirmé avoir ciblé plus de 300 sites du Hezbollah. "Nous élargissons l'étendue de nos frappes contre le Hezbollah", a-t-elle ensuite prévenu, précisant qu'elle s'apprêtait à mener de nouvelles frappes aériennes "de grande envergure" sur la plaine de la Békaa, dans l'est du Liban. Pour la première fois, Israël a conseillé à la population de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban, ajoutant que les frappes visant le mouvement islamiste allaient devenir "plus importantes et plus précises". Des centaines de Libanais ont commencé à fuir le sud du pays.

Le Hezbollah a annoncé, lundi, avoir lancé des roquettes sur trois cibles dans le nord d'Israël. "En réponse aux attaques de l'ennemi israélien qui ont visé les régions du sud et de la Békaa", le Hezbollah a précisé avoir "bombardé deux positions militaires israéliennes ainsi que les complexes de l'industrie militaire Rafael". De son côté, le mouvement islamiste palestinien Hamas a dénoncé une "agression barbare à grande échelle" qui constitue, selon lui, "un crime de guerre".