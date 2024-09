Direct Guerre au Proche-Orient : Israël menace le Liban de nouvelles frappes et conseille aux habitants de "s'éloigner" des cibles du Hezbollah

L'armée israélienne a conseillé lundi 23 septembre aux citoyens libanais de "s'éloigner des cibles" du Hezbollah dans le sud du pays. Elle pointe les habitants des villages "situés à l'intérieur ou à proximité de bâtiments et de zones utilisés par le Hezbollah à des fins militaires, tels que ceux utilisés pour stocker des armes, de se mettre immédiatement à l'abri pour leur propre sécurité". L'armée ajoute que les frappes visant le mouvement islamiste allaient "se poursuivre dans un avenir proche" et que celles-ci seraient "plus importantes et plus précises". Suivez notre direct.

Nouvelles frappes lundi matin. L'agence de presse officielle libanaise ANI a assuré que "les avions de guerre ennemis avaient lancé (...) plus de 80 frappes aériennes en une demi-heure", visant des zones du sud du Liban, en même temps que "des raids intenses dans vallée de la Békaa", dans l'est du pays.

Echanges de tirs meurtriers. L'armée israélienne a frappé "plusieurs douzaines" de positions du Hezbollah au Liban, dimanche. L'assaut israélien est une réponse à "près de 150 roquettes, missiles de croisière et drones lancés vers Israël" dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin.

La communauté internationale poursuit ses appels au calme. Le chef de l'ONU Antonio Guterres s'est inquiété que le Liban devienne un "autre Gaza". L'Egypte redoute une "guerre totale" au Moyen-Orient, avertissant que l'escalade entre Israël et le Hezbollah pourrait saper les efforts pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza assiégée et dévastée, où l'armée israélienne poursuit son offensive de représailles.