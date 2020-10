Formation d'un gouvernement au Liban: "plus on tarde, plus le bateau coule", avertit Jean-Yves Le Drian

Le chef de la diplomatie française souhaite que le pays, englué dans une crise politique, forme un gouvernement au plus vite.

Cela s'apparente à un véritable "coup de pression". Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves le Drian a demandé mercredi au Liban de se doter rapidement d'un nouveau gouvernement, à la veille de consultations parlementaires organisées pour désigner un Premier ministre dans un pays en proie à une grave crise politique.

"Plus on tarde, plus le bateau coule. Il n'y a plus beaucoup de temps pour réagir. Si le Liban ne mène pas les réformes qu'il convient de mener, alors c'est le pays lui-même qui risque la dislocation", a averti le ministre devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. "La population libanaise ne peut pas être victime des incuries et des impérities de ses dirigeants", a ajouté le ministre.

Saad Hariri, qui a été trois fois Premier ministre, est donné comme favori pour ce poste, alors que le parti du président Michel Aoun, le Courant patriotique libre, s'oppose à sa nomination.

"Les vieilles tendances, les répartitions par clans, par confession ont repris le dessus alors que l'urgence est au-delà", a déploré Jean-Yves Le Drian. Le Liban est englué dans une crise économique sans précédent amplifiée par le coronavirus et par l'énorme explosion du 4 août au port de Beyrouth, qui a fait plus de 200 morts et 6.500 blessés et a ravagé des quartiers entiers de la capitale.