VIDEO. Beyrouth : elle ouvre les portes de son appartement ravagé par les explosions

Rose et sa famille habitent à quelques mètres du port où a eu lieu la double explosion, à Beyrouth. Son logement a été complètement détruit. "Je croyais que le trauma allait diminuer avec le temps mais ça s'agrandit à chaque fois que je vois un jouet de mes enfants qui est cassé, un souvenir de nos voyages, la Tour Eiffel de France qu'on a apportée avec nous qui s'est cassée", déplore Rose. Comme elle, ils sont au moins 300 000 à ne plus avoir d'endroit où vivre.

Un sentiment d'abandon

Fenêtres, armoires, portes, lits… Tout a été cassé. "On ne peut rien acheter maintenant que le dollar est à 10 000 livres libanaises. On ne peut rien acheter, on ne peut rien refaire. C'est grave", s'inquiète Rose. Aujourd'hui, Rose déplore l'inaction de l'État face à ce drame : "Ils sont absents. Chacun est dans son château. Il a de l'électricité, il a de l'eau, de l'eau chaude, il a une climatisation… Il est au repos." Ce sont plusieurs citoyens qui se portent volontaires pour l'aider à nettoyer son logement. "Je sais pas comment commencer, quoi commencer, que faire, je ne sais pas. Merci à tout le monde, merci à ceux qui sont venus nous aider", s'émeut Rose.