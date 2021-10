Tirs lors d'une manifestation au Liban : la France appelle à "l'apaisement" et se dit "vivement préoccupée"

Ces tirs dans une manifestation contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth a fait six morts et une trentaine de blessés jeudi, selon le ministre de l'Intérieur et la Croix-rouge libanaise.