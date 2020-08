Liban : plusieurs morts dans l’explosion à Beyrouth

Une énorme explosion, des crépitements puis il y a une seconde déflagration. Le souffle est tel que le vidéaste amateur est déséquilibré. Le souffle est tel que le vidéaste est déséquilibré. Un énorme champignon de fumée s’élève dans le ciel. Le chaos est total sur le port de Beyrouth, au Liban, des flammes s’échappent des entrepôts.

Des vitres pulvérisées à plusieurs kilomètres

C’est là que la double déflagration s’est produite quelques instants plus tôt, vers 17 heures. Les vitres des immeubles sont pulvérisées à des kilomètres à la ronde. Dans les rues, les gens sont hébétés. Toutes sirènes hurlantes, les ambulances roulent en direction du port. Il y aurait des morts et des dizaines de blessés. Une humanitaire française vivant à Beyrouth témoigne : « Il y avait une espèce de souffle très chaud. Évidemment, on ne comprend pas. Et après, on voit tout le monde courir », raconte-t-elle.