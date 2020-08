Liban : de nombreux pays se mobilisent

C. Guttin, C. Martin, J. Ababsa, E. Urtado

Au lendemain de la double explosion survenue au Liban, la France a envoyé deux avions militaires avec 55 spécialistes du sauvetage et du déblaiement. Les appareils transportent également plusieurs tonnes de matériel sanitaire, une quinzaine, et ont d'ores et déjà décollé de Roissy. "Pour le sauvetage, on a différents moyens techniques, des caméras, des endoscopes, tout ça. On a aussi des moyens animaux, avec notamment trois chiens, et nous avons aussi un drone", explique le colonel Vincent Tissier, sécurité civile numéro 1.

Des urgentistes attendus

Concentrés, ces spécialistes savent qu'ils devront intervenir rapidement. "Au vu des images qu'on a pu voir dans les différents médias, on s'attend forcément à de la détresse", explique un membre de l'équipe. Plusieurs dizaines d'urgentistes doivent également rejoindre Beyrouth afin d'aider les équipes sur place, alors que les hôpitaux sont saturés. Trois hôpitaux de campagne vont venir renforcer les soins sur place.

