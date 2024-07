L'armée israélienne annonce avoir mené une frappe sur la banlieue de Beyrouth visant un "responsable" de l'attaque sur le Golan

L'armée israélienne a mené, mardi 30 juillet, une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah libanais, visant selon elle un commandant "responsable" de l'attaque meurtrière sur le plateau du Golan auquel Israël avait promis de riposter. Une source proche du Hezbollah a affirmé que le chef militaire Fouad Chokr a échappé à la frappe israélienne, mais a fait état d'au moins deux morts.

"L'armée israélienne a mené une attaque ciblée à Beyrouth contre le commandant responsable du meurtre des enfants de Majdal Shams et de nombreux autres civils israéliens", a déclaré Tsahal dans un communiqué, en référence à l'attaque samedi dans cette ville druze, dans la partie du plateau syrien du Golan annexée par Israël, où 12 jeunes ont été tués.

Ce tir de roquette sur un terrain de football, a été imputé par Israël, comme par les Etats-Unis, au mouvement islamiste libanais, qui a démenti. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanhyahou, avait assuré lundi que son pays apporterait une "réponse sévère" à l'attaque. Quelques minutes après la frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré sur X que le Hezbollah avait "franchi la ligne rouge".

Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Beyrouth, dont Air France

Celle-ci a ravivé les craintes d'une extension au Liban de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, allié du Hezbollah, et d'un conflit généralisé dans la région. Un civil israélien a été tué mardi par la chute d'une roquette dans le nord d'Israël, selon les secours, et l'armée a affirmé avoir riposté à un barrage de roquettes en tirant vers le Liban. Elle avait annoncé plus tôt avoir frappé "une dizaine de cibles terroristes du Hezbollah" dans "sept zones différentes" du sud du Liban, et tué un membre du mouvement armé.

Les attaques qui se multiplient dans diverses parties du Moyen-Orient aggravent les souffrances des civils et font craindre une extension du conflit à toute la région.



Nous lançons un appel urgent à la désescalade et à la protection des vies civiles.



Le Comité international de la Croix-Rouge s'est dit mardi "vivement préoccupé par la menace croissante d'un conflit généralisé dans toute la région" et a "demandé instamment à l'ensemble des parties ainsi qu'à la communauté internationale de s'employer de toute urgence à désamorcer les tensions". Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu depuis lundi leurs vols vers Beyrouth, dont Air France qui a toutefois précisé prévoir reprendre sa desserte mercredi. Le PDG de la Middle East Airlines, la compagnie nationale libanaise, Mohammad al-Hout, a assuré que l'aéroport "n'avait pas reçu de menaces".