Vrai ou faux Quelles étaient les relations entre de Gaulle et Israël ?

Durée de la vidéo : 2 min

En réponse aux attaques du Hamas, Israël se prépare à une offensive terrestre sur la bande de Gaza. Quelles étaient les relations entre l’Etat hébreu et le général de Gaulle ? Éléments de réponse.

Entre de Gaulle et Israël, c’est l’histoire d’une longue amitié. Tout démarre en 1940, lorsque le Général est seul à Londres à chercher des alliés. L’Agence juive, une organisation sioniste, lui propose alors son aide et met à sa disposition des imprimeries ou encore des armes. Un geste que le général n’oubliera pas. En 1949, la France est le premier pays à reconnaître l’Etat d’Israël. Les relations sont excellentes. En 1961, le général de Gaulle reçoit le Premier ministre israélien David Ben Gourion. "Envers Israël, nous ressentons de l’admiration, de l’affection et de la confiance", déclarait alors le général.

La guerre des Six Jours

Un premier tournant s’opère en 1962, à la suite des accords d’Evian et de l’indépendance de l’Algérie. "Après 1962, il y a un champ des possibles nouveau qui s’ouvre pour la France. […] Le Quai d’Orsay va tenter de saisir l’occasion", explique Frédéric Fogacci, directeur des Etudes et de la Recherche à la Fondation Charles de Gaulle.

C’est la guerre des Six Jours en 1967 qui va considérablement refroidir la relation entre les deux pays. Le général de Gaulle avait demandé à Israël de ne pas agir en premier. "Israël n’a pas écouté. Et ça remettait en question toute cette stratégie de réinsérer la France dans une conférence internationale. Il était très inquiet de tout ça", explique le politologue Samy Cohen.

Cette rancœur va se faire sentir publiquement, lors d’une conférence de presse en 1967. Une phrase va particulièrement marquer les Israéliens. "Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu’alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est à dire un peuple d’élite, sur de lui-même et dominateur", assurait le président le 27 novembre 1967. Ces propos marqueront l’opinion israélienne pendant de nombreuses années.