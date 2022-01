Un Palestinien de 80 ans retrouvé mort après avoir été arrêté par l'armée israélienne

Un Palestinien de 80 ans a été retrouvé mort, mercredi 12 janvier dans la matinée, dans un village du nord de la Cisjordanie occupée. Des responsables palestiniens ont affirmé qu'il avait été détenu et abandonné menotté par des soldats israéliens. Une unité composée de trente à quarante militaires de Tsahal a effectué une embuscade à 2 heures du matin au milieu à Jiljiliya, selon le chef du village. "Ils ont arrêté les voitures au milieu du village et arrêté les passagers qui étaient à l'intérieur et les ont menottés", a-t-il précisé.

Omar Abdalmajeed As'ad, qui rentrait chez lui après avoir rendu visite à des proches, a été arrêté, menotté, battu, abandonné dans un bâtiment en construction, et retrouvé mort après le départ des soldats, a déclaré le chef du village. Le ministère palestinien de la Santé a confirmé ce récit, précisant que l'octogénaire était mort d'une "crise cardiaque" avant son arrivée à l'hôpital. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté cette affaire dans l'immédiat.