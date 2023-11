Riposte israélienne à l'attaque du Hamas : "La légitime défense n'est pas un droit indiscriminé à tuer", juge Dominique de Villepin

Elle n'est "ni ciblée ni proportionnée", critique l'ancien Premier ministre.

Temps de lecture : 1 min

La riposte d'Israël menée sur la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier n'est "ni ciblée, ni proportionnée", juge mardi 7 novembre sur franceinfo l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. "Nous sommes essentiellement dans une politique de vengeance, Israël a le droit à la légitime défense, mais la légitime défense n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles", insiste l'ancien ministre des Affaires étrangères.

Dominique de Villepin déplore "des massacres" et cite notamment l'ambulance prise pour "cible". Depuis le 7 octobre et le début de la riposte israélienne, au moins 10 000 Palestiniens ont été tués, selon le Hamas.

"Chaque enfant, chaque femme tuée, ce sont plus de terroristes." Dominique de Villepin, ancien Premier ministre à franceinfo

Selon Dominique de Villepin, "Israël atteint l'inverse de ce qu'il souhaite". L'ancien chef du gouvernement affirme que "la force ne permet pas d'assurer la sécurité d'un peuple []Ce qui assure la paix et la sécurité, c'est la justice.[] Cette guerre menée aujourd'hui est l'illusion d'une paix possible, ça n'arrivera pas", insiste Dominique de Villepin. "Israël se met en danger avec ce type de guerre et ce type de frappes."

🔴 Gaza ➡️ "Arrêtons de poser la question de la responsabilité ! La faute, nous la laisserons aux historiens. Ce que nous voulons, c’est arrêter ces massacres”, affirme Dominique de Villepin, pour qui la réponse d’Israël “n'est ni ciblée ni proportionnée.” #8h30franceinfo pic.twitter.com/VXzwB2Eulj — franceinfo (@franceinfo) November 7, 2023

Selon l'ancien Premier ministre, le gouvernement israélien porte "une responsabilité directe dans ce qui s'est passé" le 7 octobre avec l'attaque du Hamas en Israël parce qu'il n'a pas su "protéger le peuple israélien". Au moins 1 400 Israéliens ont été tués lors de l'attaque du groupe islamiste et plus de 240 otages sous toujours retenus dans la bande de Gaza. Israël est aussi responsable, selon Dominique de Villepin, parce que le pays a "encouragé une politique d'occupation et de colonisation en Cisjordanie".