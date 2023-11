Direct Guerre entre Israël et le Hamas : Benyamin Nétanyahou refuse à nouveau tout cessez-le-feu "sans la libération de nos otages"

"Il n'y aura pas de cessez-le-feu, de cessez-le-feu général, à Gaza, sans la libération de nos otages." Alors que la guerre entre Israël et le Hamas entre, mardi 7 novembre, dans son deuxième mois, le Premier ministre israélien a rejeté une nouvelle fois, la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza. Dans un entretien télévisé avec la chaîne américaine ABC News diffusé lundi soir, le dirigeant a ajouté que l'Etat hébreu prendrait "pour une durée indéterminée" la "responsabilité générale de la sécurité" dans la bande de Gaza à l'issue du conflit qui oppose l'armée israélienne au groupe islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Suivez notre direct.

• L'ONU estime que Gaza est devenu "un cimetière pour enfants". Les propos de Benyamin Nétanyahou interviennent après que le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé un "cessez-le-feu humanitaire", "plus urgent à chaque heure qui passe" dans le petit territoire palestinien, transformé en "cimetière pour les enfants". "Le cauchemar à Gaza est plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité", a-t-il déploré. Antonio Guterres a également réitéré sa condamnation des "actes terroristes odieux" du Hamas le 7 octobre et fustigé le mouvement palestinien qui utilise "les civils comme boucliers humains et continue à tirer des roquettes vers Israël sans distinction".



L'effort diplomatique américain continue. Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou s'opposant aux "pauses humanitaires", Joe Biden a évoqué lundi lors d'un appel avec lui "la possibilité de pauses tactiques" de l'armée israélienne pour permettre à la population civile palestinienne de fuir les combats. Si Washington s'oppose toujours à un cessez-le-feu, les Etats-Unis ont par ailleurs négocié avec Israël la réouverture du point de passage de Rafah, qui relie la bande de Gaza assiégée à l'Egypte, où ont transité au compte-goutte 400 camions d'aide humanitaire en deux semaines. Sachant que 500 camions entraient dans l'enclave chaque jour avant la guerre.

Les rebelles Houtis revendiquent une attaque de drone. Les rebelles Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont affirmé avoir mené lundi une nouvelle attaque de drone contre Israël, en réponse à la guerre menée par l'armée israélienne contre le Hamas palestinien dans la bande de Gaza. "Les forces armées yéménites (...) ont lancé ces dernières heures une salve de drones sur diverses cibles sensibles de l'ennemi israélien dans les territoires occupés", a déclaré le porte-parole de leurs forces armées Houthies, Yahya Sari, sur le réseau X, anciennement Twitter. "Suite à l'opération, l'activité dans les bases et les aéroports ciblés a été interrompue pendant plusieurs heures", a-t-il affirmé. Israël n'a pas confirmé cette information dans l'immédiat.