Reportage Guerre Israël-Hamas : depuis la Jordanie, les opérations de largages d'aide humanitaire se poursuivent à destination de la bande de Gaza

Des colis tombés du ciel, qui partent majoritairement de Jordanie. Sur la base militaire jordanienne Abdallah II de Malka, à 30 kilomètres de la capitale Amman, en plus des trois avions militaires jordaniens, trois avions américains sont présents mercredi 6 mars, ainsi qu'un avion égyptien et un français. Il s'agit de la plus grosse opération de largage organisée à Gaza.

Quelques heures avant le décollage, le même rituel se met en place pour la trentaine de soldats de l’air de l’armée jordanienne. Avant l’opération de largage sur Gaza, plusieurs militaires inscrivent des petits mots sur les colis à destination des enfants de Gaza. "J’ai écrit de la part de nos enfants aux enfants de Gaza ; de la part de Faad, de Nordine, de Souliman, de Ali… On dit qu’on pense à eux et on souhaite juste que nos voix les atteignent", explique un des soldats jordaniens.

Une coalition internationale pour organiser ces livraisons

Dans les colis, il y a des pâtes, du riz, mais aussi de la farine et des plats typiques palestiniens, comme le magloubeh. Après presque vingt jours de largage, l’armée jordanienne a demandé l’appui logistique de l’armée française, émirati, égyptienne et américaine pour disposer de plus d’avions et accroître le nombre de parachutages au départ d’Amman. "Pour le coup, tout ce qui sera dans les boîtes a été donné par la Jordanie qui gère cette partie-là, explique lieutenant-colonel Rudy, un des responsables de l’armée française en Jordanie. Nous, on s'occupe du contenant et de l'avion pour permettre de le déposer sur Gaza." La Jordanie dispose de matériel, précise le lieutenant-colonel, "mais pas assez par rapport aux besoins des Gazaouis actuellement. Et c'est pour ça que le roi a demandé qu'une coalition internationale se forme dans cette opération pour les aider."

Durant le vol, qui a duré deux heures, le pilote s’est dirigé vers les côtes de Tel-Aviv dans un premier temps, avant de longer la mer Méditerranée et prendre plein sud direction Gaza.