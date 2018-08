Palestine : bloqué par Israël, le courrier arrive après 8 ans

À première vue, on dirait des sacs-poubelle, mais en réalité il s'agit de plus de 10 tonnes de courriers et de colis. Ils viennent d'arriver en Cisjordanie après avoir été bloqués en Israël pendant huit ans. Dans ces paquets se trouvent des lettres, des objets commandés en ligne, des médicaments et même...une chaise roulante ! Ces courriers ont mis du temps à arriver à bon port, car Israël empêchait leur entrée vers la Cisjordanie, territoire palestinien qu'ils occupent. Le pays gouverné par Benyamin Netanyahou invoquait des questions de sécurité pour justifier cela. Mais pour les Palestiniens, la raison serait surtout administrative.

Encore deux semaines pour arriver à destination

Le problème est qu'au bout de huit ans, les paquets n'arrivent pas forcément en bon état. "Ce colis a été envoyé du Maroc à quelqu'un ici. C'est un cadeau en bois, décrit le responsable du centre de tri, Ramadan Ghazawi. Il est arrivé brisé". Dans deux semaines, le temps du tri, tous les courriers et colis devraient vraiment arriver à destination.