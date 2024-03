Morts lors d'une distribution d'aide humanitaire à Gaza : l'ONU fait état d'"un grand nombre de blessures par balles"

Une équipe de l'ONU ayant visité l'hôpital al-Chifa de Gaza, qui a accueilli des dizaines de blessés après le drame ayant fait plus de 110 morts lors d'une distribution d'aide humanitaire, ont vu "un grand nombre de blessures par balles", a annoncé un porte-parole de l'ONU, vendredi 1er mars. Du personnel du bureau humanitaire de l'ONU (OCHA), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Unicef ont passé un peu plus de deux heures dans cet hôpital de la ville de Gaza, apportant médicaments et carburant.

"L'hôpital al-Chifa aurait admis plus de 700 personnes blessées hier, dont 200 sont toujours hospitalisées, et au moment de cette visite, le personnel de l'hôpital leur a dit avoir reçu les corps de 70 personnes tuées hier" après le chaos lors de la distribution d'aide, a expliqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Interrogé sur les causes des morts, il a précisé ne pas savoir si les membres de l'équipe avaient examiné les corps. Selon ce qu'ils ont vu néanmoins, parmi "les patients vivants qui étaient soignés, il y avait un grand nombre de blessures par balles", a-t-il souligné.

Israël évoque des "tirs limités" et "une bousculade"

Jeudi, des témoins ont affirmé que des soldats israéliens avaient tiré sur une foule affamée qui se précipitait vers les camions d'aide humanitaire dans la ville de Gaza. Le bilan est de 115 morts et d'environ 760 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas. Un bilan invérifiable faute de source indépendante sur place.

Un responsable de l'armée israélienne a confirmé des "tirs limités" de soldats qui se sentaient "menacés", et évoqué "une bousculade durant laquelle des dizaines d'habitants ont été tués et blessés, certains renversés par les camions d'aide".