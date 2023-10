Médias : "On veut être le quotidien de la nuance, dans un monde extrêmement polarisé", confie Bruno Jeudy, directeur de "La Tribune Dimanche"

Durée de la vidéo : 6 min

Le directeur du nouvel hebdomadaire "La Tribune Dimanche", Bruno Jeudy, est l’invité de Julian Benedetto dans le 19/20 info, dimanche 8 octobre. Il présente et défend son journal, dont le lancement a été chamboulé par le conflit israélo-palestinien.

Le conflit en Israël a bousculé le lancement de "La Tribune Dimanche", dimanche 8 octobre. "Hier matin, pour la première conférence de rédaction d’un bouclage, j’ai dû prendre la décision de chambouler complètement le début du journal, de mettre les quatre pages sur la guerre surprise (…) et de monter cet évènement autour de la guerre", explique Bruno Jeudy, le directeur de "La Tribune dimanche".

Le journal sera un hebdomadaire du dimanche, généraliste. Que promet-il ? "C’est un journal ouvert et nuancé. On veut être un peu le quotidien de la nuance dans un monde extrêmement polarisé, extrêmement radicalisé", dit Bruno Jeudy. Il détaille ainsi le sommaire : une première partie centrée sur l’actualité, et une seconde sur les grands formats.

Une alternative au JDD ?

"Souvent, les lecteurs du dimanche, ce sont des gens très informés, qui cherchent autre chose, (…) des pas de côté, des retours sur des histoires", analyse également le directeur. "La Tribune Dimanche" espère-t-elle récupérer des lecteurs déçus du JDD ? "Si les lecteurs du JDD se retrouvent dans La Tribune Dimanche, on ne va certainement pas les refuser", indique Bruno Jeudy, avant de préciser : "Si on se contentait d’avoir un journal qui est en croisade contre un autre, je crois que ça ne marcherait pas. Donc c’est aussi un journal qui a sa propre identité, ses convictions, son style, et une tonalité."