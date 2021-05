Jérusalem : de violents heurts éclatent entre des Palestiniens et la police israélienne

Vendredi 7 mai, des affrontements éclatent entre des Palestiniens et la police israélienne sur l’Esplanade des Mosquées. On dénombre 181 blessés, dont six du côté des forces de l’ordre. Jérusalem n’avait pas connu un tel niveau de violence depuis des années. Plus tôt dans la journée, des dizaines de milliers de fidèles musulmans se sont rassemblés sur la place pour le dernier vendredi du ramadan. Après la prière, une manifestation commence. Des hommes brandissent des drapeaux verts du mouvement islamiste Hamas et protestent contre la menace d’expulsion de plusieurs familles palestiniennes d’un quartier de Jérusalem-Est, non loin de là.

De vives tensions depuis plusieurs jours

Le sujet provoque des tensions depuis plusieurs jours déjà. Dans la soirée, la police israélienne intervient pour déloger les manifestants, accueillie par des jets de projectiles. La réplique est alors immédiate et la confrontation dégénère sur ce lieu ultra-sensible, au cœur du conflit israélo-palestinien. Le regain de tensions inquiète les États-Unis, l’Union européenne et la Russie qui appellent à la désescalade.