Israël-Palestine : la guerre est-elle proche ?

On a rarement été aussi proche d'une nouvelle guerre entre le Hamas et Israël lundi 12 novembre. La journée a été l'une des plus violentes depuis la dernière guerre en 2014, affirme en direct Franck Genauzeau, le correspondant de France 3 au Proche-Orient. Pourtant, au cours des dernières semaines, il y avait une relative accalmie et des discussions pour établir une trêve durable entre les deux parties. Elles étaient menées par l'Égypte et l'ONU qui, lundi soir, essaient d'arracher un cessez-le-feu.

L'espoir s'amenuise

Il y a encore des signes qui permettent d'y croire : le Hamas n'a pas encore ciblé les grandes villes israéliennes et l'armée de l'État hébreu a choisi des cibles plus symboliques que stratégiques. Mais ce soir les tirs de roquettes d'un côté et les bombardements aériens de l'autre se poursuivent. La mécanique guerrière continue à se mettre en place. Les perspectives d'un accord semblent de plus en plus lointaines.

Le JT

Les autres sujets du JT