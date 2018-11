DIRECT. Gaza : deux Palestiniens tué mardi par une frappe israélienne, six morts en moins de 24 heures

Ce qu'il faut savoir

Un sixième Palestinien a été tué, mardi 13 novembre, dans la bande de Gaza par une frappe israélienne, a indiqué le ministère gazaoui de la Santé. Suivez sur franceinfo l'évolution de la situation.

La plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014. La bande de Gaza et le territoire israélien frontalier sont en proie, depuis lundi après-midi, à la plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014.

400 tirs de roquettes. Depuis lundi après-midi, environ 400 tirs de roquettes depuis le territoire palestinien ont été dénombrés par l'armée israélienne. Cette dernière a indiqué avoir bombardé, en représailles, près de 150 positions du mouvement islamiste palestinien Hamas et de son allié, le Jihad islamique.

Des mois de tension. Cette escalade est survenue après des mois de tensions qui font redouter une quatrième guerre en dix ans entre Israël et le Hamas qui gouverne sans partage l'enclave palestinienne sous blocus, coincée entre l'Etat hébreu, l'Egypte et la Méditerranée.