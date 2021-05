Israël-Palestine : de nouvelles victimes civiles dans le conflit

Au sixième jour de l’opération de l’armée israélienne contre le mouvement islamiste Hamas, les bombardements continuent. Tsahal, la force armée israélienne, a envoyé de nouvelles frappes dans le centre de Gaza (Palestine). Les locaux de la chaîne Al Jazeera et de l’agence Associated Press (AP) ont été détruits. "Pour l’armée israélienne, l’immeuble de 13 étages qui abritait les bureaux de l’agence de presse américaine et ceux d’Al Jazeera était une cible légitime", explique le journaliste Dominique Derda, correspondant de France Télévisions au Proche et Moyen-Orient.

Les occupants de l’immeuble ont eu le temps de l’évacuer

Et d’ajouter : "Israël affirme que les services de renseignement militaire du Hamas disposaient de locaux dans le même bâtiment et se servaient des journalistes comme des boucliers humains. Tous les occupants de l’immeuble ont été prévenus à l’avance de l’imminence de l’attaque. Ils ont eu largement le temps de l’évacuer." De son côté, le Hamas a répondu avec de nouvelles roquettes en direction d’Israël, notamment sur Tel Aviv. Le nombre de victimes civiles continue d’être en hausse. Il y aurait 10 morts du côté israélien, et 139 à Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé.