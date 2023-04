Israël intercepte une roquette tirée du Liban et risposte avec des frappes

Aucune victime n'est à déplorer pour le moment. Ces bombardements interviennent après des violences dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem.

L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté une roquette tirée depuis le Liban, jeudi 6 avril, après des violences dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens. Israël a peu après bombardé le sud du Liban, rapporte l'agence officielle libanaise ANI, sans faire état de victime.

"Une roquette a été tirée du Liban vers le territoire israélien et a été interceptée avec succès", avait déclaré plus tôt l'armée israélienne dans un communiqué. Des sirènes d'alerte ont retenti dans la ville de Shlomi et à Moshav Betzet, dans le nord d'Israël, a ajouté l'armée, en laissant entendre que d'autres roquettes avaient pu être tirées. Ce tir n'a pas été revendiqué jusqu'ici.

Le Hezbollah dénonce les violences d'Al-Aqsa

Plus tôt jeudi, le mouvement islamiste armé pro-iranien du Liban, le Hezbollah, avait averti qu'il soutiendrait "toutes les mesures" que les groupes palestiniens pourraient prendre contre Israël après les affrontements qui ont secoué la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam.

Le Hezbollah, bête noire d'Israël et qui contrôle de fait le sud du Liban, entretient de bonnes relations avec le mouvement palestinien Hamas, au pouvoir à Gaza, et avec le Jihad islamique palestinien. Son secrétaire général, Hassan Nasrallah, a reçu en mars des responsables des deux formations.