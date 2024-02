Guerre Israël-Hamas : une majorité d'Israéliens ne croient pas à la "victoire totale" à Gaza

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a répété ces derniers jours viser une victoire "totale" ou "absolue", contre le Hamas dans la bande de Gaza. Mais selon un sondage de l'Institut démocratique d'Israël (IDI), publié mercredi 21 février, à peine 38,3% des Israéliens jugent "très" ou "moyennement" probable cette victoire et 55,3% l'estiment "peu ou très peu probable". Quelque 6,4% des sondés ne se sont pas prononcés, précise ce centre d'analyse de Jérusalem.

En marge des pourparlers pour une trêve, lesquels sont menés sous l'égide du Qatar, de l'Egypte et des Etats-Unis, des pays de la région et occidentaux discutent d'un plus vaste plan pour l'après-guerre à Gaza qui comprendrait notamment la création d'un Etat palestinien indépendant et la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite.

Or, la majorité des 612 personnes sondées par l'IDI (55,4%) s'oppose à ce qu'Israël accepte la création d'un Etat palestinien "indépendant et démilitarisé", environ 37% estimant "qu'il y aura encore plus de terrorisme" en cas de création d'un tel Etat, selon l'enquête réalisée entre le 12 et le 15 février.