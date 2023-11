Guerre Israël-Hamas : "Les Israéliens progressent étape par étape" dans leur offensive, estime Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire français

L'armée israélienne a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi que la bande de Gaza était désormais "coupée en deux", entre le nord et le sud.

Temps de lecture : 1 min

"Les Israéliens progressent étape par étape", dans leur offensive dans la bande de Gaza, analyse dans la soirée lundi 6 novembre sur franceinfo le général Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire français et ancien commandant des opérations spéciales. L'armée de l'État hébreu avance "plutôt prudemment, alors que le Hamas s'attendait à une offensive assez éclair", ajoute-t-il.

Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée israélienne a annoncé que désormais la bande de Gaza était "coupée en deux", entre le nord et le sud. Elle "estimait que la partie du nord était la plus occupée par des combattants du Hamas, et en particulier la ville de Gaza-Ville", explique le général Christophe Gomart. Il expose ensuite la stratégie d'Israël : "étouffer la ville de Gaza", pour forcer le Hamas à sortir de ses tunnels.

C'est d'ailleurs la "grande difficulté qui reste" à l'armée, selon l'ancien directeur du renseignement militaire français, "les sous-sols", utilisés par le Hamas pour se déplacer. Les combats "y sont très compliqués" et "donnent l'avantage aux défenseurs".

Le but des Israéliens est donc "de détruire ces tunnels", pour qu'ils ne "communiquent plus" entre le sud et le nord, selon le général Gomard, afin de "localiser les entrées et sorties pour les boucher".